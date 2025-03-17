Разработкой занимаются создатели мода Classic Offensive.

Группа моддеров Midnight Madness анонсировала CS: Legacy, самостоятельный ремейк Counter-Strike 1.6 на движке Source SDK 2013. Это будет не мод для CS 2, а полноценная отдельная игра, замечают разработчики.

Авторы обещают максимально точное воссоздание геймплея культового шутера с обновлёнными текстурами, анимациями и звуками, а также переработанными системами рендеринга и шейдеров.

Трейлер CS: Legacy вызвал восторг среди фанатов. Один из зрителей прокомментировал: "Не могу поверить, что все мои детские воспоминания теперь в 4K".

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Релиз CS: Legacy в раннем доступе запланирован на 2025 год. Разработчики обещают делиться новыми подробностями по мере готовности проекта.

CS: Legacy - не единственная попытка вернуть Counter-Strike 1.6 к жизни. В параллельной разработке от тех же авторов находится Classic Offensive, мод, который переносит 1.6 в Global Offensive. Однако судьба этого проекта оказалась непростой: его уже дважды блокировали, и Valve пока не даёт чёткого сигнала, готова ли она поддерживать подобные инициативы.

Ранее мы рассказывали, что Counter-Strike 2 побила собственный рекорд по одновременному онлайну, в игру играли 1.82 миллиона человек.

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