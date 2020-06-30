Шутер Crysis Remastered выйдет 23 июля (видео)

В сети появился геймплейный ролик и первые скриншоты ремастера.

Ремастер научно-фантастического шутера Crysis выйдет уже 23 июля.

Об этом стало известно на официальной странице игры в Microsoft Store.

За предварительный заказ игры на Xbox One, пользователи получат доступ к Crysis за два дня до релиза. На странице Crysis Remastered в MS Store также были опубликованы первые скриншоты и геймплейный трейлер. Вскоре их убрали с сайта. Однако ролик и фото остались в сети.

Геймплей Crysis Remastered

Официально компания Crytec продемонстрирует геймплей ремастера Crysis уже 1 июля в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Crysis Remastered выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. переиздание получит обновленную графику, текстуры высокого качества и поддержку технологии трассировки лучей.

Что такое Crysis

Crysis – это первая часть научно-фантастической трилогии, события которой разворачиваются в отдаленном будущем. Главный герой игры - оперативник особого отряда армии США по имени Номад. Он прибывает на остров в Тихом океане, куда также высадилась корейская армия и пришельцы. Игра представляет собой шутер от первого лица со свободным перемещением по большим локациям. Движок CryEngine 2 позволил реализовать в игре частичную разрушаемость уровней, что дало пользователям массу тактических возможностей. К тому же, на момент выхода в 2007 году Crysis показывал впечатляющий уровень графики.

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