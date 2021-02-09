В этот же день игра получит обновление для новых консолей – Xbox Series X и PlayStation 5.

Издатель Activision анонсировал выход платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time на Nintnedo Switch. Релиз состоится 12 марта. В этот же день игра получит бесплатное обновление для приставок нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

На Nintendo Switch платформер будет стоить дешевле, чем на старших консолях. А до конца 2021 года игру выпустят и на ПК, передает издание Polygon.

На новых приставках четвертая часть Crash Bandicoot будет работать в разрешении 4К с частотой кадров 60 FPS. Также игра получит поддержку функций геймпада DualSense на PS5.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Обладатели игры на PS4 и Xbox One смогут без проблем перенести свой прогресс на новые консоли.

Подробней про Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение оригинальной трилогии про бандикута по имени Крэш. По сюжету герою нужно закрыть разлом в пространстве-времени. Для этого игроку нужно отыскать квантовые маски – они дают различные способности: от замедления времени до бега по потолку. Применяя эти способности, Крэш будет преодолевать препятствия, прыгать по платформам, устраивать заезды на санках, скользить по трубам, сражаться с рядовыми соперниками и боссами. Кроме того, под свое управление игрок сможет взять и других персонажей франшизы.

Фанаты восторженно приняли Crash Bandicoot 4. На агрегаторе Metacritic у игры 85 баллов от прессы и 8,2 балла от пользователей. Читатели УНИАН в голосовании признали четверную часть игры "Лучшим платформеров 2020 года".

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Автор: Сергей Коршунов