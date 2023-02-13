Это связано с появлением нового контента.

Counter-Strike: Global Offensive вышла более десяти лет назад, но продолжает оставаться одной из самых популярных игр на персональных компьютерах. Это подтверждает недавнее обновление рекорда по одновременному онлайну в шутере.

Согласно статистике Steam, в субботу, 11 февраля, в CS:GO зафиксировали 1 320 219 человек. А на момент написания новости в шутере развлекаются более 700 тысяч пользователей. Благодаря таким показателям Counter-Strike: Global Offensive сейчас находится на первой позиции в рейтинге самых популярных игр по онлайну в Steam. Следом идут Dota 2 и новенькая экшен-RPG Hogwarts Legacy.

Увеличение аудитории в CS:GO связано с выходом обновления Revolution Case. Оно добавило 17 обликов для оружия от художников сообщества Counter-Strike: Global Offensive. А еще в игре появились новые перчатки в качестве специального предмета. Пользователи ринулись в шутер, чтобы попытаться заполучить свежую порцию косметики.

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Counter-Strike: Global Offensive: основные подробности

Это последняя игра из знаменитой серии командных шутеров, которая появилась благодаря модификации для Half-Life.

Пользователи в CS:GO участвуют в групповых матчах. Они делятся на террористов и правоохранителей. Каждая из команд должна устранить другую, однако на отдельных картах победа достигается с помощью взрыва/разминирования бомбы.

Counter-Strike: Global Offensive вышла 21 августа 2012 года исключительно на ПК. Игра до сих пор пользуется огромной популярностью среди фанатов шутеров.

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