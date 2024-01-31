Игра полностью переведена на украинский язык, включая озвучку.

Украинская студия Mauris выпустила в раннем доступе Steam первую игру из приключенческой серии Corsairs Legacy. Она позиционируется как духовный наследник легендарной серии "Корсары".

Стоимость экшена в Steam – 690 грн. В настоящее время купившие игру могут пройти половину основной кампании. Полноценный релиз состоится в первой половине 2024 года.

Сюжет Corsairs Legacy разворачивается в конце XVII века и рассказывает историю контрабандиста Руфуса Монро, который ввязывается в опасную авантюру и волей случая станет пиратом. Геймплей включает плавание по Карибскому морю, морские сражения, абордажи и другие пиратские аспекты.

Corsairs Legacy также может похвастаться полной украинской локализацией, включая озвучку. Пока в Steam мало пользовательских обзоров: поигравшие хвалят визуальную часть, но ругают Corsairs Legacy за физику движений и за проблемную техническую часть.

Если все пойдет по плану, в следующем году игра получит продолжение под названием Naval Mission, а в 2026-м команда выпустит полноценный сиквел.

Подробней про серию "Корсары"

"Корсары" – это серия RPG про пиратов. Действия первых игр происходит в середине 17 века в вымышленном районе "Архипелаг", расположенном в Карибском море. Ключевыми особенностями игры было несколько видов геймплея – на суше, на море и в морских корабельных сражениях.

Последняя номерная часть – "Корсары 3" вышла еще в 2005 году. Позже на ее основе усилиями фанатов было выпущено много модификаций с собственным сюжетом, включая такие крупные как "Корсары: Город потерянных кораблей" и "Корсары: Каждому свое".

Издатель "Корсаров" обанкротился еще в 2012 году. Поскольку студия Mauris не владеет правами на серию, игра получила название Corsairs Legacy.

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