Над игрой работают 75 человек из Remedy и ещё 200 аутсорс-разработчиков.

Remedy официально запустила Control 2 в фазу активной разработки. Игра уже прошла этап концептуального прототипа, а релиз ожидается в течении 15-26 месяцев.

Первая часть Control вышла шесть лет назад и завоевала признание за свою необычную атмосферу и завораживающий мир. Теперь Remedy намерена сделать сиквел еще масштабнее. Над игрой работает 75 разработчиков из Remedy и ещё около 200 на аутсорсе.

Помимо Control 2 студия ведет работу над еще несколькими амбициозными проектами. В их числе FBC: Firebreak, кооперативный экшен, действие которого развернется во вселенной Control, а также ремейки первых двух частей Max Payne.

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Намёки на сюжет Control 2 появлялись в DLC The Lake House для Alan Wake 2. Там разработчики показали брата главной героини Джесси Фейден в городских декорациях, что намекает на то, что события игры будут развиваться за пределами Старейшего Дома.

Ранее Remedy поделилась, что Control 2 серьёзно поменяет жанр и станет полноценной экшен-RPG, но разработчики не уточнили в чём именно будет выражаться "рпгшность" новой игры.

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