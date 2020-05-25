Пользователи Steam могут опробовать новую функцию в бета-версии игры.

Приключенческая игра Cloudpunk получит режим от первого лица.

Об этом в Twitter сообщил глава студии ION Lands Марко Дикманн.

Как отметил разработчик, переключение между стандартной камерой и видом от первого лица будет происходить бесшовно. Менять камеру в игре можно будет в любой момент. Сейчас режим от первого лица находится на стадии тестирования. Когда его добавят в игру – неизвестно. Однако пользователи Steam могут опробовать новую функцию в бета-версии Cloudpunk.

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Напомним, Cloudpunk – это приключенческая игра, действия которой разворачиваются в городе Нивалис. Главная героиня, девушка по имени Рания, работает курьером. Ее задача - доставлять посылки, попутно узнавая различные истории и пытаясь разгадать тайну, нависшую над городом. Cloudpunk вышел 23 апреля на ПК. На агрегаторе Metacritic игра получила 74 балла от критиков и 7,3 балла от пользователей. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 88% положительных отзывов из 1673 рецензий.

Cloudpunk выйдет на консоли PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в конце 2020 года.

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