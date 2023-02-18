В Firaxis Games началась "новая эра".

Издательство Take-Two Interactive объявило о кадровых перестановках в Firaxis Games — одной из старейших студий, известных по сериям Civilization и XCOM. Из компании ушли ветераны, которые занимали руководящие должности десятки лет. Вместе с этим разработчики объявили о создании новой части Civilization.

Firaxis Games покинул глава Стив Мартин. Он работал в студии более 25 лет, из которых почти 17 занимал кресло президента. Руководитель курировал запуск 30+ игр от внутренних команд. Однако теперь его место заняла Хизер Хейзен — бывший операционный директор Firaxis и ветеран индустрии с 22-летним стажем.

"Я очень рада возможности продолжить легендарное наследие студии, начиная с объявления о том, что Firaxis находится в состоянии разработки следующей итерации легендарной франшизы Civilization. Мне повезло работать с одними из лучших разработчиков в нашей индустрии, и у нас есть планы поднять франшизу Civilization на новые захватывающие высоты для миллионов игроков по всему миру. Кроме того, мы продолжим поддерживать Marvel's Midnight Suns после запуска и изучать новые творческие проекты для наших команд", — прокомментировала свое назначение Хейзен.

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Вместе с Мартином Firaxis покинул еще один старожил — Джейк Соломон, креативный директор франшизы XCOM и Marvel's Midnight Suns. Он проработал в студии более двадцати лет.

"Я вступаю в новую главу, но я невероятно благодарен за то, что у меня была возможность осуществить свои мечты в Firaxis Games. Я благодарен всем, кому понравились XCOM и Marvel's Midnight Suns, а также моим партнерам по разработке и издательству, которые помогли воплотить эти игры в жизнь", — заявил Соломон.

Что известно о новой части Civilization

Это будет седьмая номерная часть франшизы. Предыдущая игра вышла в октябре 2016 года и регулярно получала дополнительный контент.

Подробностей грядущей глобальной стратегии Take-Two Interactive и Firaxis Games не раскрыли. Материалы, связанные с игрой, тоже не публиковались.

Разработкой Civilization VII руководит Эд Бич. Он на протяжении 15 лет участвовал в производстве проектов серии, а в последнее время был директором по развитию шестой части.

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