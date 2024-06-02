ChatGPT для геймеров: Nvidia представила игрового помощника на базе ИИ

Искусственный интеллект поможет в прохождении игр, а также даст советы по настройке оборудования.

Компания Nvidia вслед за Microsoft анонсировала своего игрового помощника на базе искусственного интеллекта. Project G-Assist будет давать пользователям компьютеров советы по прохождению игр и настройке оборудования.

Естественно, для работы ИИ-помощника нужна будет видеокарта Nvidia GeForce RTX. Хоть пока неясно, будут ли какие-то дополнительные условия для работы и в каких играх он будет применяться, передает VideoCardz.

Судя по скриншотам, данный процесс будет напоминать общение с ChatGPT, который работает в окне прямо поверх запущенной игры. Человек задает вопрос, и получает ответ. К примеру, можно узнать Project G-Assist гайд по прокачке навыков персонажа, место нахождения "лута" или рецепт крафта.

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В этом анонсе есть один очень занятный аспект. Дело в том, что изначально про G-Assist стало известно еще в 2017 году, но тогда это была первоапрельская шутка. Теперь разработку решили воплотить в жизнь, поскольку время пришло – современные технологии позволяют.

Очевидно, что искусственный интеллект и помощники существенно изменят способ прохождения игр и как минимум оставят в прошлом практику поиска гайдов. Вы просто спросите что вам нужно у нейросети.

Когда Nvidia G-Assist станет доступен желающим, пока не говорят. Но вряд ли это займет много времени. В марте 2024 года Google тоже представила своего ИИ-компаньйона, который сможет проходить любые игры с вами, в том числе в кооперативном режиме.

Вместе с тем Nvidia показывала, как могут выглядеть игры с искусственным интеллектом. Технология ACE for Games поможет в обучении NPC свободному общению с игроком и автоматическому распознаванию речи и преобразованию текста в речь.

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