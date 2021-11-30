CD Projekt RED поделилась отчетом за третий квартал текущего финансового года. В нем присутствовало много важной информации об играх студии и ее планах на будущее. А еще несколько любопытных деталей о сериях "Ведьмак" и Cyberpunk 2077 раскрыл генеральный директор компании Адам Кичиньский во время встречи с инвесторами.
Выручка CDPR в третьем квартале составила $34,9 миллиона, что на 40 % больше, чем за прошлый аналогичный период. А вот операционная прибыль достигла всего $3,9 миллиона. Это на 30 % меньше, по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Падение показателей связано с расходами на "обслуживание" Cyberpunk 2077 и подготовку к производству двух новых ААА-игр. Они будут создаваться по знаменитым франшизам CDPR, а их полноценная разработка начнется в 2022 году.
Улучшенные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt выйдут в первом и втором квартале 2022-го соответственно. Cyberpunk 2077 появится в обновленном виде вместе с большим патчем 1.5. Сейчас CDPR уже постепенно расширяет команды, которые трудятся над новыми проектами и большим дополнением для Cyberpunk 2077.
Важно также отметить заявление Адама Кичиньского на встрече с инвесторами. Он сообщил, что CD Projekt RED планирует добавлять многопользовательские элементы во все свои франшизы, включая "Ведьмак". Правда, студия будет делать это постепенно.
Другая интересная информация из отчета
- Коллектив Digital Scape, который купила CDPR, а затем переименовала в CD Projekt Vancouver, помогает с созданием продолжений Cyberpunk 2077 и "Ведьмака".
- Еще одна приобретенная поляками команда, The Molasses Flood, трудится автономно. Она разрабатывает отдельную игру по мотивам одной из франшиз CDPR.
- CD Projekt RED продолжит выпускать контент для "Гвинта" и The Witcher: Monster Slayer.