Студия опубликовала финансовый отчет с множеством важной информации.

CD Projekt RED поделилась отчетом за третий квартал текущего финансового года. В нем присутствовало много важной информации об играх студии и ее планах на будущее. А еще несколько любопытных деталей о сериях "Ведьмак" и Cyberpunk 2077 раскрыл генеральный директор компании Адам Кичиньский во время встречи с инвесторами.

Выручка CDPR в третьем квартале составила $34,9 миллиона, что на 40 % больше, чем за прошлый аналогичный период. А вот операционная прибыль достигла всего $3,9 миллиона. Это на 30 % меньше, по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Падение показателей связано с расходами на "обслуживание" Cyberpunk 2077 и подготовку к производству двух новых ААА-игр. Они будут создаваться по знаменитым франшизам CDPR, а их полноценная разработка начнется в 2022 году.

Улучшенные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt выйдут в первом и втором квартале 2022-го соответственно. Cyberpunk 2077 появится в обновленном виде вместе с большим патчем 1.5. Сейчас CDPR уже постепенно расширяет команды, которые трудятся над новыми проектами и большим дополнением для Cyberpunk 2077.

Важно также отметить заявление Адама Кичиньского на встрече с инвесторами. Он сообщил, что CD Projekt RED планирует добавлять многопользовательские элементы во все свои франшизы, включая "Ведьмак". Правда, студия будет делать это постепенно.

Другая интересная информация из отчета

Коллектив Digital Scape, который купила CDPR, а затем переименовала в CD Projekt Vancouver, помогает с созданием продолжений Cyberpunk 2077 и "Ведьмака".

Еще одна приобретенная поляками команда, The Molasses Flood, трудится автономно. Она разрабатывает отдельную игру по мотивам одной из франшиз CDPR.

CD Projekt RED продолжит выпускать контент для "Гвинта" и The Witcher: Monster Slayer.

Автор: Назар Степорук