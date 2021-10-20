CD Projekt RED перенесла релизы своих самых известных игр на PS5 и Xbox Series на 2022 год.

Польская студия CD Projekt RED поделилась неприятной новостью. Компания сообщила, что обновленные версии The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 для современных консолей и ПК не выйдут в 2021 году. Они появятся лишь в 2022-м, причем не в первые месяцы. О причинах переноса CDPR решила особо не распространяться. Но судя по тексту официального заявления, разработчикам требуется дополнительное время.

"У нас есть важное сообщение относительно обновлений Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей следующего поколения и ПК. Основываясь на рекомендациях, предоставленных командами, курирующими разработку обеих игр, мы решили отложить их релиз до 2022 года. В настоящее время мы планируем выпустить Cyberpunk 2077 в первом квартале 2022 года, а The Witcher 3: Wild Hunt — во втором квартале 2022 года. Приносим извинения за длительное ожидание, но мы хотим все сделать правильно", — сказано в публикации на официальном аккаунте CD Projekt RED в Twitter.

Судя по заявлению CDPR, студия старается избежать новых репутационных потерь. После проблемного релиза Cyberpunk 2077 доверие аудитории к польской компании сильно снизилось. Наверняка разработчики больше не хотят расстраивать пользователей, поэтому решили позаботиться о должном качестве обновленных версий своих самых известных игр.

Подробнее про выход Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt на некстгене

Улучшенная версия "Ведьмака 3" на ПК, PS5 и Xbox Series отметится визуальными и техническими новшествами. Например, поддержкой трассировки лучей и ускоренными загрузками. Игра также получит мелкие DLC по мотивам сериала "Ведьмак" от Netflix.

Cyberpunk 2077 должна задействовать все функции и технические возможности новых консолей. Более конкретные детали пока отсутствуют.

Владельцам игр на PS4, Xbox One и ПК обновленные версии достанутся бесплатно.

Автор: Назар Степорук