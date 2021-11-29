Генеральный директор компании заявил, что новые игры в сериях начнут разрабатываться в следующем году.

Еще в марте CD Projekt RED заявила, что в следующем году планирует начать параллельную разработку двух ААА-игр. А недавно генеральный директор компании Адам Кичиньский подтвердил это намерение. Он также не стал скрывать, какие именно проекты будут создаваться. Руководитель прямо сказал, что польская студия начнет трудиться над новыми частями The Witcher и Cyberpunk 2077.

Соответствующей информацией Адам Кичиньский поделился в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Его комментарий гласит: "В настоящее время мы сосредоточены на двух наших франшизах [The Witcher и Cyberpunk 2077]. Обе серии обладают мощным потенциалом, поэтому одна из наших стратегических целей — начать параллельную работу над ААА-проектами в рамках принадлежащих нам IP (интеллектуальная собственность, — приметка), что, как ожидается, произойдет уже в следующем году".

Это еще не полноценный анонс, но зато теперь понятно, чего примерно ожидать от CD Projekt RED. В течение следующих пяти лет польская студия планирует выпустить продолжения "Ведьмака" и Cyberpunk 2077.

Что еще рассказал Адам Кичиньский

По словам руководителя, улучшенную версию The Witcher 3: Wild Hunt перенесли из-за технологий. С момента релиза игры в 2015 году прогресс ушел далеко вперед. CDPR и ее партнеру Saber Interactive пришлось многое менять.

Генеральный директор считает, что в будущем Cyberpunk 2077 начнет восприниматься, как очень хорошая игра. Для CD Projekt RED это был самый амбициозный проект. Студия попыталась вырасти над собой, правда, не везде получилось хорошо.

CDPR хочет и дальше покупать небольшие студии и расширятся. Компанию не собираются продавать.

Автор: Назар Степорук