Она будет доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S.

Ранее CD Projekt RED неоднократно сообщала, что собирается выпустить улучшенную версию The Witcher 3: Wild Hunt для консолей текущего поколения и ПК до конца этого года. И как оказалось, студия сдержала обещание. CDPR официально объявила о релизе обновленного "Ведьмака 3" 14 декабря.

Представители студии опубликовали соответствующее сообщение на официальном аккаунте франшизы The Witcher в Twitter. Подробностями проекта разработчики не поделились, однако деталей долго ждать не придется. На следующей неделе CDPR проведет прямую трансляцию, где покажет некстген-версию The Witcher 3: Wild Hunt и расскажет обо всех новшествах.

Компания отдельно напомнила, что проект будет бесплатным для всех владельцев игры. Пользователям на PlayStation 5, Xbox Series и персональных компьютерах понадобится лишь загрузить обновление. Как изменится размер "Ведьмака 3", и повлияет ли выпуск апгрейда на цену, узнаем на грядущем стриме.

Видео дня

Ранее CD Projekt RED сообщала, что улучшенная версия игры отметится трассировкой лучей, интеграцией отдельных модов, контентом по мотивам сериала от Netflix, а также множеством технических и визуальных улучшений.

Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt: подробности

Проект анонсировали в сентябре 2020 года. Изначально его планировали выпустить в 2021-м, но затем сроки сместили на второй квартал 2022-го. При этом CD Projekt RED предупреждала о возможной задержке.

Согласно неподтвержденной информации, за обновленную версию "Ведьмака 3" отвечал питерский офис Saber Interactive. Но после полномасштабного вторжения России в Украину польская студия расторгла контракт и принялась завершать проект самостоятельно. В связи с этим релиз перенесли на неопределенный срок.

Ранее CDPR утверждала, что работа над обновленной версией The Witcher 3 не требует "много усилий". Ее создает команда из 15 человек, однако конкретной информации о проекте все еще нет. Известно лишь о графических улучшениях и кроссовере с сериалом "Ведьмак" от Netflix.

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