Как долго продлится акция, разработчики не сообщили.

Студия CD Projekt RED запустила бесплатную раздачу первой части игры "Ведьмак". Получить ее можно в фирменном цифровом магазине разработчиков GOG.

Чтобы получить The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut бесплатно, нужно скачать лаунчер GOG Galaxy 2.0, перейти во вкладку Recent и нажать на банер раздачи. Лаунчер попросит принять согласие получать письма от GOG, а игра будет добавлена в библиотеку.

Как долго продлится акция, разработчики не сообщили.

Напомним, The Witcher – это первая часть знаменитой польской трилогии о Геральте из Ривии, основанной на серии романов писателя Анджея Сапковского. Игра вышла в 2007 году, получим много положительных отзывов от пользователей и критиков. Несмотря на скромные продажи, разработчики смогли продолжить работу над сиквелом, а впоследствии и выпустили "Ведьмак 3: Дикая Охота", ставшую мировым хитом.

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Автор: Сергей Коршунов