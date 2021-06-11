Разработчики обратились за помощью в правоохранительные органы Польши, а также связались с Интерполом и Европолом.

Студия CD Projekt подтвердила, что хакеры начали выкладывать в открытый доступ не только украденные данные о Cyberpunk 2077 и "Ведьмаке 3", но также персональную информацию сотрудников компании.

Об этом разработчики заявили на своем официальном сайте.

"Сегодня мы узнали новую информацию о взломе, и теперь у нас есть основания полагать, что внутренние данные, незаконно полученные во время атаки, в настоящее время распространяются в Сети", – рассказали в CD Projekt.

В студии, однако подчеркнули, что не могут подтвердить точное содержание "слитых" данных. Также разработчики не могут сказать точно, подверглась ли распространяемая хакерами информация каким-либо манипуляциям или подделке.

Компания обратилась за помощью в правоохранительные органы Польши, связалась с Интерполом и Европолом.

С момента взлома серверов студии в феврале этого года CD Projekt приняла ряд мер по укреплению своих внутренних систем защиты. И теперь разработчики намерены бороться со взломщиками.

"Мы сделаем все, что в наших силах, для защиты конфиденциальности наших сотрудников, а также других вовлеченных сторон. Мы полны решимости и готовы принять меры против злоумышленников, передающих наши данные", – отметили в компании.

О февральской кибератаке на CD Projekt

9 февраля CD Projekt RED сообщила о том, что ее сервера взломала группа хакеров. Злоумышленники получили доступ к исходным кодам Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, "Гвинта" и невыпущенной версии третьего "Ведьмака" для консолей нового поколения. Помимо прочего хакеры завладели административными, бухгалтерскими и другими данными.

Преступники требовали выкуп, но студия не захотела вести с ними диалог. Тогда хакеры слили в сеть исходный код "Гвинта" и выставили на продажу исходный код Cyberpunk 2077. Однако вскоре преступники заявили, что продали данные за пределами аукциона и остановили торги.

В начале июня этого года эти же хакеры снова заявили о своем намерении слить в Сеть украденные данные компании.

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Автор: Сергей Коршунов