Все желающие смогут опробовать Re:Verse с 21 по 22 апреля.

Capcom объявила о проведении дополнительного открытого бета-тестирования шутера Re:Verse – мультиплеерной игры по вселенной Resident Evil. Оно продлится сутки. Начнется в 21 апреля в 09:00 и закончится 22 апреля в 09:00 по киевскому времени.

Как сообщила компания в Твиттере, опробовать Re:Verse смогут все желающие.

Предыдущий бета-тест должен был пройти с 8 по 11 апреля. Однако менее чем через сутки после старта разработчики приостановили тестирование из-за проблем с системой подбора игроков в шутере.

Трейлер Re:Verse

Подробней про Re:Verse

Re:Verse – это deathmatch на шестерых человек, в котором сойдутся различные персонажи вселенной Resident Evil – от Криса Рэдфилда до Джилл Валентайн. У каждого героя уникальное оружие и несколько навыков.

После смерти игрок превращается в так называемое биооружие – одного из антагонистов серии Resident Evil. Среди них есть Немезис, Тиран и другие. В кого именно превратится игрок, зависит от количества сосудов с вирусом, которые он собирал в ходе матча пока был жив его основной персонаж.

Re:Verse, как и следующая номерная часть Resident Evil с подзаголовком Village выйдет на ПК и консоли 7 мая.

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Автор: Сергей Коршунов