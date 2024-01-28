Футуристический экшен мог выйти в начале 2010-х вместо Call of Duty: Ghosts.

В интернете неожиданно появились записи с невышедшей игрой Call of Duty: Future Warfare. Шутер (кодовое название NX1) в научно-фантастическом сеттинге делала студия Neversoft, которая закрылась в 2014 году.

Действие шутера должно было происходить, в том числе в космосе, на лунной базе. В опубликованном видео показана миссия на Луне – в ней авторы экспериментировали с гравитацией, чтобы узнать движок, поскольку до этого они занимались играми серии Guitar Hero.

Экс-разработчик Call of Duty Брайан Брайт подтвердил подлинность геймплея.

Футуристический экшен мог выйти в начале 2010-х вместо Call of Duty: Ghosts, который оказался провальным с точки зрения приема у игроков и критиков, а Sci-Fi сеттинг позднее был использован при разработке Call of Duty: Infinite Warfare.

Что касается новой Call of Duty, то она выйдет осенью 2024 года, а ее действие развернется в начале 1990-х во время войны в Персидском заливе. Над игрой работает студия Treyarch.

Ранее в сети обратили внимание на то, что сотни тысяч геймеров вернулись к старым частям Call of Duty времен Xbox 360. Все дело в том, что Activision внезапно внесла ряд исправлений в работу серверов и починила матчмейкинг.

Вас также могут заинтересовать новости: