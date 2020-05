Утраченные шедевры. Игры, которых мы лишились

Создание игр включает в себя сотни разных по значимости процессов. Авторы сначала трудятся над общей концепцией, выбирают геймплейные механики и жанр, пишут сценарий и собирают первый прототип. Затем программисты, дизайнеры, художники, геймдизайнеры и другие специалисты начинают заниматься своей частью работы. И процесс этот не останавливается даже на карантине. Причем между ними всегда должна быть синергия, ведь иначе возникнут разнообразные трудности. За слаженность творчества отвечают десятки руководителей всех звеньев — от креативного директора до менеджеров в отдельных группах. Они следят за тем, чтобы все элементы будущего проекта соответствовали намеченному видению и правильно стыковались между собой. Это очень обобщенное объяснение, но оно дает понять одну простую истину: разработка игр — сложный и комплексный труд. В ней слишком много переменных, мешающих наладить беспроблемное производство. А ведь над авторами еще почти всегда висит пылкий взгляд издателя, который ждет получить настоящий шедевр, а правило «чем лучше качество – тем выше продажи и прибыль» никто не отменял.

По итогу, сложности разработки в совокупности с финансовыми причинами и изменениями политики компаний приводят к отмене великолепных игр. Если брать всю историю индустрии, то каждый год до финала не доживают десятки произведений. Причем о многих из них широкой публике никогда не удастся узнать, ведь студии стараются хранить втайне все свои наработки. Да и бывает так, что проект не развивается дальше стадии концепта или первоначальной сборки. Однако случается и противоположная ситуация: игру продемонстрировали пользователям вместе с геймплейными или сюжетными материалами, а потом официально отменили.

Такие случаи отнюдь не редкость, например, недавно студия The Outsiders заморозила перспективный экшен Darkborn. В игре пользователи должны были превратиться в представителей некоего разумного вида и противостоять людям, пытающимся уничтожить их род. Разработчики планировали сделать мрачный и жестокий проект со зрелищными сражениями и стилистикой средневекового фэнтези. При прохождении геймеры могли бы управлять детенышем или взрослой особью, использовать особенности передвижения подконтрольного существа, исследовать мир, защищать поселение и так далее. Darkborn — игра с интересной задумкой, но вряд ли она имела шансы стать знаковой в отличие от проектов из сегодняшнего материала. УНИАН решил более подробно исследовать тему и нашел изрядное количество отмененных произведений, которые в свое время могли стать шедеврами и покорить разные жанры. Хотите узнать, о каких играх идет речь и почему они заслуживают плашки «качественное творение»? Тогда скорее приступайте к прочтению.

Корусант, куда же ты…

Отмененные интерактивные проекты по «Звездным войнам» — тема для отдельного разговора. За последние двадцать лет разработка таких игр прекращалась на регулярной основе, причем многие из них сумели бы порадовать как минимум фанатов франшизы. И в этом списке есть даже творение, которое имело все шансы получить культовый статус среди приключенческих боевиков и привлечь к «Звездным войнам» внимание десятков миллионов геймеров. Речь, конечно же, о Star Wars 1313 — игре, посвященной охотнику за головами Бобе Фетту. По сюжету пользователи перевоплощались в еще молодого наемника и отправлялись исследовать 1313 уровень города-планеты Корусант. Это нижние сектора, где всем заправляют криминальные элементы.

Трейлер Star Wars 1313

Созданием Star Wars 1313 занималась LucasArts, которая планировала представить мрачное и приземленное приключение. Никаких лазерных мечей, пафосных разговоров о Силе и джедаев с ситхами — только футуристические бластеры, заказы и криминальные разборки. Судя по скриншотам и первым показам, Корусант в игре выглядел просто великолепно. Невероятных масштабов город с высотками до небес, индустриальными строениями и множеством труб, пыхтящих дымом. Изображенный мир и его атмосфера идеально подходили для игры про сурового наемника. А LucasArts, судя по опубликованным материалам, имела четкое видение проекта. Разработчики понимали, что геймплей с перестрелками нужно разбавить динамичными сценами с погонями, полетами на реактивном ранце и крушением кораблей. После анонса в 2012 году фанаты действительно обрадовались, ведь получили шанс увидеть Star Wars старой школы, которая станет в один ряд с KotOR и Jedi Knight, но потом пришла Disney, купила LucasArts, уволила 150 сотрудников и заморозила проект. Официальной причины отмены компания не назвала. Но в фанаты решили, что такой мрачный проект не вписался в семейную политику Disney.

Мертвое солнце

Сравниться со Star Wars по количеству отмененных произведений легко может франшиза Legacy of Kain. Игры серии, если не считать многопользовательского ответвления Nosgoth, не выходили с 2003 года. Однако, как выяснили энтузиасты, попытки создать продолжение предпринимались неоднократно, просто Square Enix все проекты замораживала. О большинстве из них ничего не известно, так как их не показывали широкой аудитории. А вот информация о Legacy of Kain: Dead Sun все же просочилась в Сеть и привлекла внимание сообщества. В этой игре пользователи перевоплощаются в Эшера, который сумел слиться воедино с убийцей своей семьи, пожирателем душ Гейном, и стал на путь мести. Протагонист должен исследовать мир Носгота в далеком будущем и узнать, кому понадобилось истреблять его родных.

Геймплей Legacy of Kain: Dead Sun

Геймплейно проект выглядит интересным слэшером с простенькой, но разнообразной боевой системой, включающей акробатические трюки, множество типов ударов и уклонения. Мир игры делится на просторные локации, по которым можно свободно передвигаться. Что касается остальных особенностей Legacy of Kain: Dead Sun, то к ним можно причислить полеты на крыльях, разномастные головоломки и стилистику. Когда смотришь слитые материалы проекта, возникает желание окунуться в тот неизвестный и жутковатый мир. Сейчас игра уже выглядит морально устаревшей, хотя пятнадцать лет назад из нее получился бы настоящий шедевр.

А теперь в Ирак!

От экшен-игр перемещаемся к военному шутеру Six Days in Fallujah от студии Atomic Games и издательства Konami. Проект должен был рассказывать о второй битве за Фаллуджу, которая прошла в ноябре 2004 года. Разработчики при создании произведения тесно сотрудничали с морскими пехотинцами, которые, собственно, участвовали в том сражении и попросили его увековечить. Авторы подошли к делу со всей ответственностью: нарисовали каноничные локации, изобразили оружие тех времен и сконструировали геймплейный костяк с управлением персонажем от третьего лица. Сюда оставалось добавить вменяемый сюжет и адекватную стрельбу, чтобы получился как минимум достойный представитель жанра шутеров. И, казалось бы, Atomic Games занимается благим делом — пытается изобразить жестокую борьбу солдат США против сил повстанцев в Ираке. Однако с самого момента анонса за Six Days in Fallujah наблюдала пресса и активисты. Разработчиков часто критиковали за избранную тему, и в итоге Konami заморозила проект. Издатель побоялся реакции сообщества, хотя игру планировалось сделать умеренно жестокой. В результате любители военных шутеров навсегда потеряли возможность отправиться по пути морских котиков в Фаллуджу.

Тихие холмы – до них не дойти

От отмены игры, кстати, не застрахованы даже именитые разработчики — Хидео Кодзима это с горечью подтвердит. Он вместе с Гильермо дель Торо и Норманом Ридусом в 2014 году представил миру играбельный тизер P.T. Эта демонстрационная версия повествовала о человеке, который попал во временную петлю в каком-то ужасном доме. Чтобы выбраться, приходилось внимательно исследовать здание и решать головоломки. Демоверсия оказалась невероятно страшной и атмосферной благодаря великолепной графике, качественному звуковому сопровождению и необычным образам. Немногочисленные пользователи, которые смогли пройти P.T., обнаружили еще один сюрприз. Оказалось, они развлекались в демонстрационной версии Silent Hills — новой части легендарной хоррор-франшизы.

Тизер Silent Hills

Сообщество невероятно сильно обрадовалось возвращению серии, а потом начались проблемы. Кодзима и Konami поссорились, после чего издательство заявило об отмене ужастика и удалило P.T. из PS Store. Фанаты Silent Hill настолько разозлились на такое решение, что чуть не разорвали интернет. Запредельную популярность игры в те времена отлично демонстрирует следующий факт: консоли PS4 с установленной P.T. продавались на черном рынке за тысячи долларов, ведь это был единственный способ приобщиться к ужастику. И покупателей находилось больше, чем присутствовало предложений.

Шпионы от рок-звезд

Да уж, когда знаковые разработчики отменяют интересные проекты — геймерам остается только печалиться. Особенно если речь идет о рок-звездах игровой индустрии, компании Rockstar Games. В 2009 году она анонсировала Agent – шпионский стелс-экшен с открытым миром. При разработке проекта авторы вдохновлялись Джеймсом Бондом и британским сериалом «Профессионалы». Сюжетные события в игре должны были переносить в Каир и Вашингтон, однако больше о повествовании нет никаких подробностей. Хотя, опираясь на творчество Rockstar Games, можно предположить, что в Agent планировалось реализовать захватывающую историю со шпионскими интригами и проработанными персонажами.

Геймплейные кадры проекта тоже не просачивались в Сеть, поэтому о механиках и возможностях говорить не приходится. Скорее всего, игра напоминала бы Grand Theft Auto, но со ставкой на стелс и гаджеты. Уже одного этого достаточно, чтобы сожалеть об отмене Agent. Учитывая скрупулезность и подход Rockstar, мог получиться хит, достойный стоять в одном ряду с GTA и RDR. Ассеты из творения, кстати, использовались при создании отдельных миссий в Grand Theft Auto V, так что в качестве ранних наработок по Agent сомневаться не приходится.

Прошлое на ладони

Занятные кооперативные игры тоже нередко отменялись, но первенство среди них держит Deep Down. Этот экшен с пафосом представили на мероприятии PlayStation Meeting 2013, где впервые продемонстрировали консоль PS4. Согласно описанной концепции, в проекте нужно объединяться в группы по четыре человека и зачищать случайно сгенерированные подземелья в антуражах прошлого. Пользователи стартуют в Нью-Йорке 2094 года, где обнаружили возможность путешествовать в любые прошедшие эпохи — достаточно найти специальный артефакт или памятник. Capcom обещала реализовать в Deep Down бесконечное число созданных случайным образом локаций, чтобы интерес к игре не иссекал. В 2013-м концепция звучала свежо и революционно, учитывая присутствие абсолютно всех эпох прошлого. В анонсирующем трейлере зрителям показали сражение с огнедышащим драконом, которое якобы происходило в одном из путешествий в прошлое. Проблема лишь в том, что Capcom не справилась с амбициями. Реализовать описанную концепцию крайне сложно, ведь нужно создать десятки тысяч кусочков локаций разных эпох, чтобы из них постоянно генерировались новые уровни.

Вскоре после анонса разработчики перестали публиковать информацию об игре, а потом стало ясно, что ее заморозили. Сейчас проектом никто не занимается, хотя в 2017 году Capcom повторно зарегистрировала товарный знак Deep Down, а значит — не хочет терять бренд.

Свой личный дракон

Scalebound — третья игра в списке от японских разработчиков после Silent Hills и Deep Down. Она создавалась силами знаменитой студии Platinum Games, а издателем выступала сама Microsoft. Авторы планировали сделать RPG, в которой главный герой Дрю будет тесно взаимодействовать с Тубаном — последним драконом в мире Драконис, куда случайно попал протагонист. Первый геймплей Scalebound продемонстрировали в 2015 году, и он вселил надежду в пользователей. Совместные полеты, динамичные драки с участием дракона под управлением ИИ, красочные локации, разрушаемая окружающая среда — все это понравилось игрокам. Кроме рядовых врагов, в проекте присутствовали боссы, которыми выступали огромные фэнтезийные существа. В сражениях Дрю мог использовать разное снаряжение и превращаться в рыцаря, закованного в массивные доспехи. Геймплейных механик хватало, главный герой привлекал к себе внимание, а дракон выступал поистине уникальным напарником.

Геймплей Scalebound

Казалось бы, формула успеха для создания хита найдена, однако Platinum Games столкнулась с серьезными трудностями при разработке. А потом в Microsoft прошла реструктуризация игрового подразделения и Фил Спенсер, ставший у руля, в начале 2017 года отменил Scalebound. Видимо, состояние проекта на тот момент совсем не устроило руководителя.

Несостоявшийся убийца Uncharted

И раз уж начали с игр по «Звездным войнам» — ими же и закончим. Перед своим закрытием Visceral Games разрабатывала проект под кодовым названием Project Ragtag. Он, конечно, в плане сюжета и атмосферы недотягивает до уровня Star Wars 1313, но тоже мог бы стать выдающимся творением. Здесь напрашивается логичный вопрос: почему? Отвечаем, над игрой трудились опытные разработчики, а по геймплею и духу она напоминала Uncharted.

Геймплей Project Ragtag

Пользователей ждал приключенческий боевик с постоянной сменой декораций, динамичными перестрелками, разным вооружением и яркими персонажами. Все эти компоненты отлично подходят для игры по «Звездным войнам», особенно если к ней прикрутить вменяемый сюжет и добавить постоянную смену активностей. С последним аспектом в силу сеттинга проблемы не должны возникать. Например, пользователи могут управлять шагоходом, летать на спидерах и драться с AT-ST. Однако это уже размышления из области фантазий, ведь полноценная геймплейная демонстрация Project Ragtag так и не состоялась. По отдельным кадрам из игры можно оценить только визуальную составляющую, и она отлично подобрана, как для проекта по «Звездным войнам». А ведь Ragtag мог бы затмить Uncharted и стать началом великолепной серии от Visceral Games, но издатель в лице ЕА не оставил разработчикам шансов.

Назар Степорук