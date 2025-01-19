Инвесторы уже положительно отреагировали на это развитие событий, и акции Intel прибавили в цене почти на 10%.

Аналитики из SemiAnalysis утверждают, что вероятность покупки Intel Илоном Маском крайне высока. По их словам, глава Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети X сильно заинтересован в приобретении чипмейкера, дела у которого идут не самым лучшим образом.

В отчете упоминается, что помимо Маска в переговорах о покупке участвуют Qualcomm и Global Foundries. Если Intel станет собственность Илона Маска, то велика вероятность, что политика "синих" изменится под влиянием миллиардера и его нестандартного подхода к бизнесу.

Инвесторы уже отреагировали на эти новости. Стоимость акций Intel прибавили в цене почти на 10%, пишет Bloomberg. Если до этого в список потенциальных покупателей входили Qualcomm, ARM и даже AMD, то с приходом новой администрации в США кандидатура Маска выглядит наиболее реальным вариантом развития событий.

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То, что Intel в итоге будет продана, в SemiAnalysis практически не сомневаются. Вероятность продажи оценивается в 90%.

Американский чипмейкер Intel переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю. Только за последний квартал чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на 16 миллиардов долларов и уволил 15 тысяч сотрудников. Уволенный глава Intel даже призывал всех "молиться и голодать" ради благополучия компании.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что в США настолько обеспокоены судьбой Intel, что начали обсуждать "план спасения", если компании не удастся самостоятельно выйти из кризиса. Intel является единственной американской компанией, которая проектирует и производит чипы самостоятельно.

Свежий опрос Steam показал, что больше геймеров переходят на процессоры AMD. В свою очередь провал CPU Intel Arrow Lake создал огромный спрос на процессоры "красных" и Ryzen 7 9800X3D в частности.

Меж тем в ближайшие годы на рынке процессор может дебютировать сразу два крупных игрока – Nvidia и Qualcomm.

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