Элай Рот поделился, что и не думал, что COVID так сильно усложнит процесс съёмки фильма.

Режиссёр Элай Рот прокомментировал, почему экранизация Borderlands обернулась провалом.

Фильм, который вышел под его именем, фактически завершал другой постановщик - Тим Миллер. В то время как сам Рот уже переключился на работу над хоррором Thanksgiving:

"Я дошёл до такого момента в карьере, когда сажусь смотреть фильм, в котором написано, что я его снял и написал сценарий, и при этом искренне не знаю, что там сейчас произойдёт".

По словам режиссёра, на проекте с самого начала возникали сложности, но ключевую роль сыграла пандемия. Из-за COVID съёмки и пересъёмки затягивались, команды находились в разных городах, постоянные локдауны срывали график, а подготовка велась в удалённом режиме: "Мы не могли делать раскадровки, я не мог быть со своими каскадёрами. Ты не можешь подготовить фильм такого масштаба по Zoom".

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Хаотичный продакшен частично объясняет странную динамику сцен, отсутствие ритма и ощущение, что актёры сами не до конца понимают, в каком фильме участвуют. При этом сюжетные изменения, вроде переписанных биографий Тины, Лилит и Клаптрапа, никак не связаны с пандемией и кажутся решением, которое просто не сработало.

Ранее мы рассказывали. что подростки в США сходят с ума в кинотеатрах из-за фильма Minecraft. Реплика Джека Блека "Chicken jockey" приводит зрителей в восторг и вызывает аплодисменты.

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