Ключевые разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 покинули проект

Доделывать игру будут с помощью консультанта, работавшего ранее на проектах Ubisoft.

Студию Hardsuit Labs, работающую над ролевым экшеном Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, покинули ключевые сотрудники – ведущий нарративный дизайнер Брайан Мицода и креативный директор Кай Клуни.

Соответствующее заявление студия опубликовала на официальном сайте игры. В Hardsuit Labs не уточнили причину увольнения, объяснив это совместным решением руководства студии и издателя.

"Это было совместное решение руководства Hardsuit Labs и Paradox Interactive. Мы ценим вклад Байана и Кая, которые сыграли важную роль в создании сюжетной линии и мрачного тона игры, и помогли в создании истинного преемника культовой Bloodlines", - говорится в сообщении Hardsuit Labs.

В студии пожелали уволившимся сотрудникам удачи и рассказали, что теперь консультантом и креативным директором проекта станет Александр Мандрика, который ранее работал в Ubisoft и Relic Entertainment. За более чем 20 лет в индустрии он успел поработать над такими франшизами, как Assassin’s Creed, Warhammer 40 000 и Far Cry.

"Александр будет помогать нам на последних этапах разработки. Он стремится следовать существующему видению и успешно донести его до фанатов Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2", – подчеркнули в Hardsuit Labs.

В студии поблагодарили фанатов за понимание, а также отметили, что кадровые перестановки направлены на улучшение игры.

Трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Что такое Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – это вторая часть культового ролевого экшена, созданная по мотивам настольной игры World of Darkness.

Действие сиквела развернется в Сиэтле. По сюжету главным героем станет "слабокровный" – новообращенный вампир, обладающий сверхъестественными способностями. Он окажется в центре конфликта между могущественными вампирскими кланами города.

Игра должна была выйти во второй половине этого года. Однако ее релиз перенесли на 2021 год.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов