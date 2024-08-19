Еще пару месяцев назад на геймплей в реальном времени вряд ли можно было рассчитывать.

ПК-версия Bloodborne уже успела стать мемом. В сети было столько спекуляций и утечек на эту тему, что их невозможно даже пересчитать. И пока Sony занимается чем угодно, но только не Bloodborne, энтузиасты сами пытаются перенести готический экшен-RPG на народную платформу. Делается это при помощи эмуляторов.

На днях разработчики эмулятора shadPS4 опубликовали первый "полноценный" геймплей Bloodborne на ПК. В коротком демонстрационном видеоролике автору удалось немного побегать и поразмахивать оружием.

Хотя разработчики не добавили счетчик FPS, игра в эмуляторе, судя по всему, работает при плавных 30 кадрах в секунду уже сейчас, но пока играбельной ее назвать невозможно – картинка пугает "кровавым" фильтром и артефактами.

Но сам факт работоспособности игры в эмуляторе, разумеется, уже радует, тем более, что еще пару месяцев назад игра "крашилась" в меню. Учитывая такой прогресс, возможно, под Новый год мы сможем охотиться на чудовищ уже на ПК. Следить за развитием эмулятора можно здесь.

Геймплей Bloodborne на ПК: видео

К слову, сам эмулятор PS4 доступен в открытом доступен для всех желающих, но пока затестить Bloodborne не выйдет. Зато можно поиграть в многие игры с PS4. Напрмер, Red Dead Redemption Remastered вполне уверенно запускается с помощью shadPS4.

Напомним, ранее вдохновленная Bloodborne игра вышла на ПК – геймплейно, это клон Mario Kart, только в готическом мире и ретро-графикой в духе игр для оригинальной PlayStation. В Steam у игры 97% положительных отзывов.

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