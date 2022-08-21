Оказывается, противник использует очень опасное ездовое животное.

Elden Ring, как и все предыдущие игры FromSoftware, наполнена секретами. Например, в начале августа один из пользователей придумал, как спуститься под Древо Эрд. В этом месте он нашел сразу нескольких боссов в застывшем виде. А недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом lexblauvelt раскрыл другую тайну. Он обнаружил интересную особенность противника под названием Мечница-нокс.

Как показано в ролике ниже, речь идет о конкретном подвиде врага. Эта "дама" ездит верхом на гигантском муравье. Найти ее можно, например, на локации Нокстелла, Вечный город.

Энтузиаст обнаружил врага и вступил с ним в бой. В процессе схватки lexblauvelt удалось сбросить Мечницу-нокс с муравья. После этого произошло кое-что неожиданное — большое насекомое набросилось на свою наездницу. Сначала возникло впечатление, что оно будет атаковать игрока. Однако муравей развернулся и напал на Мечницу-нокс. Насекомое подняло наездницу в воздух и проткнуло ее, отняв оставшееся здоровье.

На Reddit предположили, что муравьи используются ноксами в качестве марионеток. И когда они освобождаются, то атакуют своих бывших повелителей.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: