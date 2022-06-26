Как минимум часть вины лежит не на CD Projekt RED.

На релизе Cyberpunk 2077 подверглась колоссальной критике. Пользователи ругали игру за баги, оптимизацию, вылеты и прочие технические недочеты. Особенно сильно негодовали владельцы базовых PS4 и Xbox One, ведь на этих консолях качество проекта было очень низким. CD Projekt RED пришлось признать недочеты и выступить с извинениямим перед сообществом. Однако недавно выяснилось, что как минимум часть вины может лежать не на польской студии.

Автор YouTube-канала Upper Echelon Gamers провел расследование и получил доступ к 72-страничному документу с информацией о Quantic Lab. Это команда, которая отвечала за контроль качества Cyberpunk 2077.

Согласно свежим данным, компания преувеличила количество сотрудников в своем штате. В составе Quantic Lab трудятся преимущественно младшие специалисты без большого опыта в тестировании игр. Однако информацию о своих работниках студия тоже приукрасила.

А еще одной важной проблемой стала внутренняя политика компании. Quantic Lab установила квоты на количество найденных ошибок за день для своих сотрудников. В результате тестировщики присылали CDPR отчеты о несуществующих недочетах, а не занимались поиском реальных проблем.

Документ, который оказался в руках Upper Echelon Gamers, выглядит масштабным и детальным. Он включает производственные графики и разнообразные внутренние данные. Маловероятно, что такой объемный отчет могли сфабриковать ради обвинения Quantic Lab.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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