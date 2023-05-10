Ранее продолжение саги об убийцах в капюшонах планировалось выпустить в августе.

Ubisoft сдвинула внутренние сроки релиза двух частей Assassin’s Creed. Речь о полноценном продолжении серии с подзаголовком Mirage и Project Nexus для гарнитур виртуальной реальности.

Такой информацией поделился проверенный инсайдер Том Хендерсон в своем микроблоге. Он написал: "Похоже, что выход Assassin’s Creed Mirage был отложен с августа на октябрь. Nexus, VR-проект [во вселенной] AC, также был отложен на пару месяцев".

Официально Ubisoft не разглашала даты релиза двух упомянутых игр. Она изменила их в своем внутреннем графике, так что это нельзя назвать полноценным переносом.

Видео дня

Ранее Том Хендерсон неоднократно писал о планах французского издательства выпустить Assassin’s Creed Mirage в августе. Эту информацию подтвердил и сотрудник розничной сети GameStop, который опубликовал снимок с внутренней базы данных. На фото было показано, что релиз Mirage ожидался в течение последнего месяца лета. Ритейлеры обычно получают такую информацию напрямую от компаний-партнеров.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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