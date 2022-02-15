Графический процессор вполне неплохо справился со знаменитыми проектами.

Автор YouTube-канала zWORMz Gaming провел любопытный эксперимент. Блогер заполучил видеокарту NVIDIA GeForce GTX 275 и проверил, как она справляется с некоторыми популярными сейчас играми.

Упомянутый графический процессор поступил в продажу тринадцать лет назад. И если учесть стремительное развитие технологий, то теперь его можно считать настоящим раритетом. Однако видеокарта смогла удивить, так как неплохо показала себя во время тестирования. GTA V на GTX 275 исполнялась при стабильных 60 кадрах/с с редкими просадками. Иногда кадровая частота поднималась до 70-80 кадров/с.

В многопользовательских матчах Battlefield 4 видеокарта обеспечивала 60-85 кадров/с. Несущественные падения были зафиксированы при высокой концентрации бойцов на небольшом участке локации и во время действия светошумовой гранаты. При игре в Skyrim на экране виднелись стабильные 60 кадров/с, а вот в Dota 2 обнаружились просадки до 40 кадров/с.

Остальные детали тестирования

NVIDIA GeForce GTX 275 использовалась в связке с современными комплектующими — 32 Гбайт оперативной памяти и процессором AMD Ryzen 9 5900X. Это, конечно же, положительно повлияло на показатели кадровой частоты.

Все игры тестировались с минимальными графическими настройками. Вот почему отдельные проекты, например, ARK: Survival Evolved выглядят настолько невыразительно.

Эксперимент понравился zWORMz Gaming, но он не рекомендует сейчас использовать GTX 275. Видеокарта все же слишком сильно устарела.

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