Игра по визуальной составляющей опустилась в эпоху PS2.

Блогеры и журналисты нередко максимально ухудшают графику в играх, чтобы посмотреть, насколько ужасно они будут выглядеть. Ранее такой трюк провернули с God of War 2018 года, а теперь пришел черед сиквела — God of War Ragnarök.

Внимание: в ролике присутствуют спойлеры к сюжету игры.

Продемонстрировать "картофельный" режим в свежем боевике взялся автор YouTube-канала Speclizer. Как именно он смог ухудшить графику в проекте, неизвестно. Обычно это делают на ПК с помощью специальных программ, например, NVIDIA Profile Inspector.

В любом случае энтузиаст добился своей цели. Он превратил визуально великолепную God of War Ragnarök в смесь острой геометрии. На игру натурально больно смотреть. Модели персонажей утратили всю проработку, а местами и части тел. Борода Кратоса сильно поредела, а лицо Тора составлено всего из нескольких полигонов.

Лицевая анимация тоже почти полностью исчезла, хотя движения персонажей остались довольно плавными. С окружением дела обстоят не лучше: на локациях появилась куча мыльных текстур, детализация почти полностью исчезла, а отдельные объекты слились в единую цветную массу.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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