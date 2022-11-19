Группе по защите прав животных не понравилось, что Кратос сражается с многими зверьми.

Видеоигры нередко становятся целью критики правозащитной организации PETA. В прошлом году активисты раскритиковали Far Cry 6 за мини-игру с петушиными боями, а теперь им не понравилась God of War Ragnarök.

Основная претензия заключается в том, что Кратос сражается с разными животными. PETA особенно акцентирована внимание на одной битве с боссом. Далее в материале следуют легкие спойлеры к определенному игровому фрагменту.

Когда Кратос с Атреем посещают Хельхейм, то сталкиваются с огромным волком Гармом. По словам активистов, животное долгое время было приковано цепью на морозе и не получало ни еды, ни воды. Активисты призывают пользователей требовать от Santa Monica Studio ввести "режим PETA", то есть возможность отключить сражения с представителями фауны. Разработчики и представители Sony на претензию пока никак не отреагировали.

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Следует также отметить, что в God of War Ragnarök много дружелюбных животных, которые населяют миры скандинавской мифологии. В свежем экшене не разрешается их атаковать, однако PETA почему-то об этом умолчала.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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