Разработчики анонсировали бета-тестирование функции кроссплея.

В ближайшее время студия Blizzard запустит в Overwatch бета-тестирование кроссплея, чтобы пользователи ПК, а также консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch могли играть вместе. В честь добавления новой функции всем игрокам подарят по одному золотому лутбоксу.

Как отметили разработчики на сайте игры, для того, чтобы пользоваться кроссплеем все консольные игроки должны создать учетную запись в Battle.net и привязать ее к своему аккаунту в PSN, Nintendo или Xbox. Владельцам ПК этого делать не придется.

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Впрочем, в соревновательном режиме Overwatch кроссплей работать не будет. Здесь владельцы ПК и консолей продолжат играть раздельно.

На консолях разработчики разрешат отключать кроссплей, а вот на ПК – нет. При этом попасть в "смешанный" матч на приставках можно будет в том случае, если геймер начал совместную игру хотя бы с одним другом, использующим ПК.

А вот возможность переносить прогресс с одной платформы на другую не добавят. В студии не скрывают, что думали над этим, но пока в приоритете реализация кроссплея.

Бета-тест функции совместной игры должен начаться до конца текущего сезона в Overwatch, который завершится 1 июля.

Коротко про Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных аренах. В игре есть три класса героев с уникальными способностями.

Шутер вышел в 2016-м на ПК и консолях. На церемонии The Game Awards он был признан "Игрой года".

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Автор: Сергей Коршунов