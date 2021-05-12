Трансляция будет посвящена PvP-режиму игры, и продлится 2 часа.

Через неделю, 20 мая, компания Blizzard проведет презентацию, на которой покажет соревновательный режим командного шутера Overwatch 2.

Трансляция продлится 2 часа. На ней расскажут об изменениях в геймплее и покажут новые карты, сообщил новый геймдиректор Overwatch Аарон Келлер на YouTube-канале игры.

При этом разработчик подчеркнул, что Overwatch 2 все еще находится в разработке, поэтому показанные механики могут измениться к релизу.

Напомним, что Overwatch 2 был анонсирован еще в 2019 году. Тогда разработчики обещали, что у первой и второй части игры будет один клиент. Оригинальная игра получит новую версию движка и новые режимы для мультиплеера. В то время как сиквел обзаведется полноценной сюжетной кампанией с возможностью улучшать и прокачивать персонажей и их способности.

Однако после презентации PvP-режима Push авторы практически не показывали вторую часть. А первой Overwatch стали уделять меньше внимания, все реже выпуская новых персонажей и карты. В результате в апреле 2021 года геймдиректор Overwatch Джефф Каплан уволился. Он проработал в Blizzard 19 лет.

Трейлер Overwatch 2

Про Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах.

В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности.

Overwatch вышел в 2016-м на ПК, Xbox One и PS4. Шутер был признан "Игрой года" по версии The Game Awards. В 2019 году игру выпустили на Nintendo Switch.

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Автор: Сергей Коршунов