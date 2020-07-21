В Overwatch 2 арены будут больше и сложнее, чем в первой части

Игроков ждут длительные миссии и новые типы соперников.

В многопользовательском онлайн-шутере Overwatch 2 карты в режиме PvE будут сложнее и больше, чем в первой части.

Об этом на официальном сайте игры сообщили разработчики из студии Blizzard.

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По словам разработчиков, во второй части Overwatch будут более длительные миссии с участием большего количества врагов, среди которых будут и новые типы соперников. Противники будут лучше координировать свои действия и пользователям будет сложнее с ними сражаться.

Напомним, вторая часть Overwatch была анонсирована на BlizzCon в 2019 году. Разработчики объявили, что у первой и второй части будет единый клиент. Оригинальная игра получит получит новую версию движка, а также новые режимы многопользовательской игры, новые карты и героев. Однако в сиквеле будет также сюжетная кампания, которая будет недоступна обладателям первой части. Студия Blizzard не назвала точной даты релиза Overwatch 2. Известно, что сиквел выйдет в конце 2020 года.

Трейлер Overwatch 2

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 32 персонажа.

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