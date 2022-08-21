Это один из первых проектов, заявленных на движке Unreal Engine 5.

На YouTube-канале NVIDIA GeForce появились свежие демонстрации Black Myth: Wukong — красивой китайской игры в условном жанре Soulslike от студии Game Science. На видео зрителям показали свежие геймплейные кадры и продолжительную заставку.

Внутриигровой ролик посвящен разговору между несколькими женщинами. Судя по их одежде и дому, они из рода вельмож. О чем именно беседовали персонажи, сказать невозможно, так как демонстрации выполнены на китайском языке.

А геймплейное видео посвятили по большей части сражениями. Пользователей ждут быстрые бои, где придется подстраиваться под каждого врага — учить паттерны поведения и атаки. В начале демонстрации присутствует битва с большим синим демоном, который отдаленно напоминает человека. Противник бил об землю, совершал выпады и прыжки, запускал волны от ударов и выполнял круговые взмахи руками.

Главный герой в драке полагался на свой посох, быстрые атаки и уклонения. Он также призвал нескольких клонов себе на помощь. Любопытно, что в ролике не показывается победа над боссом. Протагонист в определенный момент просто покинул поле битвы. Обычно так можно делать только в стычках с необязательными главгадами.

Black Myth: Wukong: что еще удалось узнать из роликов

Главный герой сможет превращаться в разных существ для путешествий по локациям. В геймплейной демонстрации он летает в облике жука.

На местности расположены алтари, которые, судя по всему, дают определенные усиления при взаимодействии.

В игре будет четыре ячейки для брони и множество расходуемых предметов. А для восполнения здоровья используется фляга, как в Dark Souls.

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