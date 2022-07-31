Вступление превратилось в хаотичное сражение, в котором имперцы победили мертвеца.

The Elder Scrolls V: Skyrim — это кладезь разнообразных багов, причем некоторые из них продолжают находить даже спустя десять лет после релиза. Одну такую ошибку обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом BigFrog200. Он увидел, как во вступлении обезглавленный повстанец поднялся на ноги и напал на имперцев.

Игрок показал баг в ролике ниже. Фанаты Skyrim знают, что сюжет начинается с казни главного героя вместе с Братьями Бури. Протагониста и мятежников привезли на место вынесения приговора в Хелген, но внезапное появление Алдуина разрушило планы имперцев.

До прибытия дракона игроку показывают, как одному из повстанцев отрубают голову. И именно с этим солдатом связана ошибка. После смерти он поднялся на ноги и напал на стражников. Когда мятежника окончательно убили, имперцы не остановились. Они нанесли несколько ударов Братьям Бури, так как из-за бага приняли их за обычных врагов, а не сюжетных персонажей.

Как отметили в комментариях на Reddit, причиной такого форменного хаоса могли стать модификации, которые вносят правки в программный код. Несколько действий начинают выполняться одновременно, и возникает сбой. Вот и сейчас казнь наложилась на команду атаковать стражников.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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