Пользователю понадобилось одно заклинание и несколько ударов.

Каарстаг — один из самых сложных боссов в The Elder Scrolls V: Skyrim. Он наносит урон своей дубиной, создает ледяных привидений и бьет магией холода. Чтобы вызвать босса, необходимо пройти специальный квест, а потом тщательно подготовиться к битве. Однако для посетителя форума Reddit под псевдонимом MuhBoi117 Каарстаг — это лишь мелкая преграда на пути. Игрок доказал, что убить босса можно всего за пять секунд.

Пользователь опубликовал видео своего боя с врагом. Сначала он положил череп на алтарь и начал ждать призыва. Перед появлением Каарстага MuhBoi117 применил заклинание на усиление. Затем он подбежал вплотную к боссу и нанес шесть последовательных ударов своим одноручным мечом.

Этого хватило, чтобы опустить здоровье противника до нуля. Учитывая легендарную сложность, можно только представить, насколько сильно прокачан персонаж MuhBoi117. Вероятнее всего, у игрока высокие показатели атаки и шанса критического урона, а также максимально улучшено оружие с доспехами.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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