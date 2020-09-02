Игроки могут украсить свои дома символикой кандидата от Демократической партии.

Кандидат на должность президента Соединенных Штатов Америки Джо Байден запустил предвыборную кампанию в Animal Crossing: New Horizons. В игре пользователи получились возможность украсить свою придомовую территорию плакатами и прочей символикой кандидата от Демократической партии.

Как передает издание The Verge, из-за пандемии COVID-19 команда Джо Байдена была вынуждена пересмотреть свою предвыборную стратегию. В связи с угрозой коронавируса, американский политик не может устраивать митинги и встречаться с избирателями. Вместо этого Байден проводит прямые трансляции различных мероприятий и устраивает много интервью.

Теперь же команда Байдена нашла еще один способ агитации. Для одной из самых популярных игр консоли Nintendo Switch – Animal Crossing: New Horizons были выпущены четыре логотипа кандидата от Демократической партии, а также различные игровые предметы. Пользователи могут получить их, отсканировав специальные QR-коды.

Трейлер Animal Crossing: New Horizons

Что такое Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons – это игра в жанре симулятора жизни. Игрок оказывается на необитаемом острове, где начинает обустраивать свой дом и заниматься различными активностями. Исследуя остров в реальном времени, игрок может собирать предметы, ловить насекомых и рыбу, а впоследствии превратить необитаемый остров в город с антропоморфными животными.

Animal Crossing вышла 20 марта 2020 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

В апреле в игре появилось ток-шоу Animal Talking. Его создал сценарист фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гэри Уитта. В эфире шоу уже побывал британский певец Стинг, актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд, а также глава компании Xbox Фил Спенсер.

В мае модный дом Valentino и бренд Marc Jacobs выпустили виртуальные коллекции одежды для игры Animal Crossing: New Horizons

Меньше чем за три месяца после релиза игра разошлась тиражом в 22 миллиона копий.

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Автор: Сергей Коршунов