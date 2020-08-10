Заставку "Симпсонов" воссоздали в игре Animal Crossing

В Animal Crossing даже добавили традиционную для мультсериала "диванную" шутку.

На Youtube-канале Great-Bit Arcade появилась заставка культового мультсериала "Симпсоны", подробно воссозданная в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Ролик Great-Bit Arcade начинается с Барта, который пишет на школьной доске: "Я обещаю выплатить все свои кредиты".

Далее все члены семьи Симпсонов, как и в оригинале, направляются домой, чтобы усесться перед экраном телевизора. Заканчивается видео традиционной для мультсериала "диванной" шуткой: когда Гомер, Мардж, Лиса, Барт и Мэгги врываются в гостиную, их неожиданно встречают персонажи Animal Crossing - Том Нук и Изабель.

Ранее в Animal Crossing: New Horizons воссоздали самые известные локации из серии игр Resident Evil. В доме игрока с ником ffSade есть несколько комнат, которые оформлены в стиле культовых локаций Resident Evil. Там можно найти холл первого этажа из особняка Спенсера, подземную лабораторию корпорации Umbrella, а также офис S.T.A.R.S. из полицейского участка Раккун-Сити.

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