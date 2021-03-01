Разработчики утверждают, что фото настоящее.

В начале прошлого года украинская студия GSC Game World начала активно делиться новостями о разработке шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Первым изображением из игры стала детализированная 3D-модель батона.

Тогда фанаты начали анализировать снимок, гадая, с помощью каких технологий он сделан. А на днях PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров поделился в Твиттере фото, на котором видно, что такой же батон под названием "Хлеб S.T.A.L.K.E.R. 2" продается в одном из польских магазинов.

Сам сотрудник GSC Game World утверждает, что фото настоящее.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что еще известно на данный момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие S.T.A.L.K.E.R. 2, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В сиквеле появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Это значит, что персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Помимо знакомых фанатам локаций в сиквеле будут и новые. Еще в игру добавят новых мутантов, артефакты и аномалии.

На своем YouTube-канале разработчики опубликовали несколько саундтреков из предстоящей игры.

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Автор: Сергей Коршунов