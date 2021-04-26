SnowRunner выходит на Switch спустя год после релиза на других платформах / фото Focus Home Interactive
Издатель Focus Home Interactive анонсировал выход SnowRunner, симулятора езды по бездорожью, на Nintendo Switch. Полноценный релиз игры на гибридной приставке состоится 18 мая.
Об этом компания сообщила в Твиттере.
Одновременно с анонсом в цифровом магазине Nintendo eShop стартовали предзаказы SnowRunner.
Трейлер SnowRunner
Подробней про SnowRunner
- SnowRunner – это симулятор езды по бездорожью от студии Saber Interactive. Задача игрока – возить грузы по труднопроходимой местности. Всего в игре 15 локаций-песочниц и более 40 различных грузовиков и внедорожников.
- Игра вышла в 2020 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4.