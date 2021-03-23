В новом ролике разработчики детально показали игровой процесс предстоящего приключенческого экшена.

Украинская студия Frogwares презентовала новый трейлер предстоящей приключенческой игры про молодого британского детектива Шерлока Холмса – Sherlock Holmes Chapter One. Игра выйдет уже в этом году.

Новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One

В новом ролике можно получше рассмотреть локации, драки и перестрелки, сцены с поиском улик, а также механику маскировки – ведь по сюжету Шерлоку придется часто менять свою внешность, чтобы завоевать чье-то доверие или попасть в закрытые локации.

Что известно на данный момент о Sherlock Holmes Chapter One

Новая игра украинских разработчиков расскажет о 21-летнем Шерлоке Холмсе. Сюжет будет развиваться вокруг тайны смерти матери главного героя. Однако молодой начинающий детектив также будет браться и за другие расследования.

В Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных квестов. Действия развернутся в открытом мире, где, выполнив сюжетное задание, игрок сможет исследовать местность и расследовать разнообразные преступления. На прохождение всей игры с побочными квестами уйдет около 50 часов.

Разработчики утверждают, что в игре будет несколько концовок. Они будут зависеть от того, кого обвинит игрок. Главная особенность заключается в том, что игра не будет давать подсказок, поэтому пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Релиз Sherlock Holmes Chapter One состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а также на консолях прошлого поколения.

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Автор: Сергей Коршунов