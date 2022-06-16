Битвы будут обладать довольно медленным темпом.

После демонстрации Starfield на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представители Bethesda Game Studios начали делиться подробностями игры. В одном из интервью они рассказали, как устроены космические сражения в грядущей RPG, и чем вдохновлялись разработчики при их создании.

Этой информацией поделился директор студии Тодд Говард в беседе с порталом IGN.

В реализации корабельных систем Bethesda ориентировалась на FTL: Faster Than Light — симулятор космического судна с элементами "рогалика".

"На вашем корабле есть различные энергетические системы. [Там есть] немного FTL в плане того, сколько энергии можно направить на три различные системы оружия, затем двигатели, щиты и гравипривод — это то, что позволяет вам прыгать и выходить из некоторых ситуаций, в которых вам приходится направлять энергию в мощность", — сообщил Говард.

Что касается темпа сражений, то Bethesda черпала вдохновение из довольно неожиданного источника. На этот счет директор студии сказал: "Одна из игр, которая мне нравится, и на которую мы смотрим как бы для определения темпа — это MechWarrior, хотите верьте, хотите нет. Возможно, она немного медленнее, но с точки зрения систем, мощности и возможности выстраивать все в линию — она немного быстрее, но вы понимаете, о чем я, в отличие от дерганой DogFighter".

В Starfield на свои корабли можно будет устанавливать разные системы. О некоторых из них Bethesda расскажет в будущем. Говард пообещал, что этот аспект сделает геймплей интереснее.

Что еще известно о космических битвах в Starfield

Вражеские корабли можно брать на абордаж или стыковаться с ними, чтобы выводить из строя. Это понадобится делать при выполнении отдельных заданий.

Игроки вольны перевозить контрабанду на своем судне, но во время транспортировки корабль способны атаковать злоумышленники.

Пользоваться своим звездолетом не обязательно — можно украсть чужой и бороздить просторы космоса на нем.

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