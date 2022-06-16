После демонстрации Starfield на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представители Bethesda Game Studios начали делиться подробностями игры. В одном из интервью они рассказали, как устроены космические сражения в грядущей RPG, и чем вдохновлялись разработчики при их создании.
Этой информацией поделился директор студии Тодд Говард в беседе с порталом IGN.
В реализации корабельных систем Bethesda ориентировалась на FTL: Faster Than Light — симулятор космического судна с элементами "рогалика".
"На вашем корабле есть различные энергетические системы. [Там есть] немного FTL в плане того, сколько энергии можно направить на три различные системы оружия, затем двигатели, щиты и гравипривод — это то, что позволяет вам прыгать и выходить из некоторых ситуаций, в которых вам приходится направлять энергию в мощность", — сообщил Говард.
Что касается темпа сражений, то Bethesda черпала вдохновение из довольно неожиданного источника. На этот счет директор студии сказал: "Одна из игр, которая мне нравится, и на которую мы смотрим как бы для определения темпа — это MechWarrior, хотите верьте, хотите нет. Возможно, она немного медленнее, но с точки зрения систем, мощности и возможности выстраивать все в линию — она немного быстрее, но вы понимаете, о чем я, в отличие от дерганой DogFighter".
В Starfield на свои корабли можно будет устанавливать разные системы. О некоторых из них Bethesda расскажет в будущем. Говард пообещал, что этот аспект сделает геймплей интереснее.
Что еще известно о космических битвах в Starfield
- Вражеские корабли можно брать на абордаж или стыковаться с ними, чтобы выводить из строя. Это понадобится делать при выполнении отдельных заданий.
- Игроки вольны перевозить контрабанду на своем судне, но во время транспортировки корабль способны атаковать злоумышленники.
- Пользоваться своим звездолетом не обязательно — можно украсть чужой и бороздить просторы космоса на нем.