Вместе с новой героиней в игру добавят и новую локацию.

Завтра, 23 марта, в файтинг Tekken 7 добавят нового персонажа – вымышленного премьер-министра Польши по имени Лидия Собеска.

Разработчики из Bandai Namco посвятили ей новый трейлер.

Трейлер Tekken 7 – Lidia Sobieska

По сюжету Лидия Собеска решила участвовать в турнире "Железный кулак" чтобы защитить Польшу от военной угрозы. Ранее разработчики рассказывали, что при создании персонажа сотрудничали с посольством Польши в Японии. Однако с реальным польским премьером, Матеушем Моравецким, вымышленная Лидия не имеет ничего общего.

Вместе с персонажем в игру добавят и новую локацию под названием Райский остров.

Подробней про Tekken 7

Tekken 7 – это девятая игра в серии знаменитых японских файтингов. Сюжет игры повествует о последних этапах давней вражды между Хэйхати Мисимой, Кадзуей Мисимой и Дзином Кадзамой – отцом, сыном и внуком соответственно. Помимо сюжетной кампании в игре есть несколько боевых режимов и около 50 персонажей. Среди них дюжина новых и четверо гостевых бойцов – героев из других игр и сериалов, в числе которых Акума из Street Fighter и Ниган из "Ходячих мертвецов".

Tekken 7 вышел в 2015 году на аркадных автоматах в Японии, а спустя 2 года – на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Автор: Сергей Коршунов