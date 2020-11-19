Игра с рабочим названием Project 007 расскажет о становлении знаменитого агента британской разведки.

Студия IO Interactive, работающая над франшизой Hitman анонсировала свой новый проект. Им стал Project 007 – игра про Джеймса Бонда.

Тизер Project 007

Разработчики обещают, что Project 007 расскажет историю становления знаменитого агента британской разведки. Однако сюжет не будет основываться на предыдущих фильмах о Джеймсе Бонде или романах Яна Флеминга.

"Это новая видеоигра о Джеймсе Бонде с полностью оригинальным сюжетом", – подчеркнули разработчики.

Издавать игру разработчики будут при поддержке кинокомпании MGM, которой принадлежат права на легендарного персонажа. IO Interactive заявила, что в данный момент набирает сотрудников для работы над анонсированной игрой.

Также одновременно с анонсом был запущен сайт предстоящего проекта.

О студии IO Interactive

IO Interactive известна своей франшизой о наемном убийце – Hitman. Последней игрой серии стелс-экшна про киллера по имени Агент 47 станет Hitman 3. Игра выйдет в январе 2021 года на PS4, Xbox One, а также на ПК и консолях нового поколения.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов