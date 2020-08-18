Авторы фильма "Маленькие чудовища" экранизируют игру Firewatch

В производстве ленты примут участие разработчики игры.

Независимая компания Snoot Entertainment, снявшая фильмы "Маленькие чудовища" и "Слепые пятна", займется экранизацией приключенческой игры Firewatch.

Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсерами художественного фильма по мотивам Firewatch станут Джейк Родкин и Шон Вэнаман – разработчики игры из студии Campo Santo.

"Я рада, что Шон и Джейк позволяют нам испортить их идеальную видеоигру, превратив ее в фильм или сериал", – подчеркнула продюсер Snoot Entertainment, Джесс Колдер.

Сюжет Firewatch

Действие игры происходит в Вайоминге в 1989 году. В центре сюжета пожарный по имени Генри. Он устроился наблюдателем на одну из вышек в Национальном лесу Шошони. Генри работает один, следит за тем, чтобы туристы не устраивали в лесу пожар, и общается по рации только со своей начальницей Делайлой. Вскоре в лесу начинают происходить странные дела, и Генри отправляется исследовать окрестности, чтобы докопаться до истины.

Firewatch вышла в 2016 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позже ее перенесли на Nintendo Switch.

Firewatch тепло приняли критики. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 81 балл от прессы и 7 баллов от пользователей.

Игра разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий. Это хорошая цифра для независимой студии разработчиков.

В 2018 году компания Valve приобрела студию Campo Santo и заморозила следующий проект разработчиков – игру In the Valley of Gods. Впоследствии команда приняла участие в создании Half-Life: Alyx.

Трейлер Firewatch

О том, кто сыграет главную роли и когда выйдет экранизация, продюсеры не сообщили.

Компания Snoot Entertainment не первая, кто пытается снять фильм по Firewatch. Ранее экранизацией занималась Good Universe. Но компанию купила студия Lionsgate, и права на фильм вернулись разработчикам из Campo Santo.

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Автор: Сергей Коршунов