Инсайдер сообщил, что студия Quantic Dream уже полтора года работает над этим проектом, однако студия официально не подтвердила его слова.

Студия Quantic Dream, создавшая интерактивный триллер Detroit: Become Human, на данный момент работает над неанонсированной игрой по мотивам космической саги "Звездные войны".

Об этом на портале DualShockers заявил блогер Том Хендерсон, который еще до официального анонса слил в сеть скриншоты Battlefield 2042.

По словам инсайдера, по истечение контракта Quantic Dream с Sony в 2018 году, французская студия во главе с Девидом Кейджем начала поиск новых партнеров, одним из которых могла стать Disney.

Хендерсон отмечает, что Quantic Dream уже полтора года занимается препродакшеном игры по мотивам "Звездных войн", а к полноценной разработке студия приступила всего несколько месяцев назад.

После того как эту новость на своей странице в Твиттере сообщило издание TheGamePost, пользователи заметили, что пост "лайкнул" официальный аккаунт Quantic Dream. Впрочем, позже лайк разработчики убрали.

Официально студия на данный момент не подтвердила информацию о создании игры по мотивам "Звездных войн".

Detroit: Become Human – подробней об игре

Detroit: Become Human – это приключенческая игра с элементами интерактивного кино. Сюжет разворачивается в 2038 году в Детройте. В мире полным ходом идет производство андроидов – роботов, внешне практически не отличимых от людей, которые должны беспрекословно подчиняться своим хозяевам. Но в результате программного сбоя некоторые из андроидов становятся "девиантами", то есть наделенными собственной волей. Такие андроиды начинают задумываться о своем месте в мире людей и представляют большую опасность для привычного уклада жизни.

Игроку предстоит поочередно управлять тремя героями-андроидами, каждому из которых посвящена собственная сюжетная линия: служанкой Кэрой, защищающей маленькую девочку, полицейским Коннором, выслеживающим неисправных андроидов, а также мятежником Маркусом, пытающимся освободить роботов из рабства. Нелинейный сюжет игры содержит множество выборов и развилок. А решения, которые игрок примет в ходе сюжета, отразятся на дальнейшем повествовании.

Автор: Сергей Коршунов