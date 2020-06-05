Австралийский суд встал на сторону геймеров и обязал Sony выплатить 3,5 млн долларов

Компания не хотела возвращать деньги за игры.

Федеральный суд Австралии обязал компанию Sony выплатить 3,5 млн австралийских долларов (2,4 млн долларов США) за отказ возвращать пользователям деньги, потраченные на игры.

Об этом на своем официальном сайте сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

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Как отметили в организации, компания Sony Europe, которая курирует австралийское отделение, нарушила закон о правах потребителей. В частности, сотрудники Sony ввели четырех покупателей в заблуждение заявив, что после загрузки игры из PS Store или же по прошествии 14 дней с момента покупки, ее нельзя вернуть. В одном из случаев, компания все же согласилась вернуть деньги, но только на виртуальный кошелек в PS Store. А в другом случае в Sony заявили, что решение о возврате денег может принимать только разработчик игры.

Президент Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей Род Симс отметил, что информация о возврате средств, предоставленная сотрудниками Sony не соответствует австралийскому законодательству.

«Потребительские гарантийные права не истекают после загрузки цифрового продукта и не исчезают через 14 дней или в любую другую произвольную дату, заявленную игровым магазином или разработчиком. Потребители, которые покупают цифровые продукты в интернете, имеют точно такие же права, как если бы они сделали покупку в физическом магазине», – сказал Симс.

Какие именно игры пытались вернуть покупатели, в комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей не сообщили.

Sony Europe признала свою вину, согласилась выплатить штраф и оплатить юридические издержки заявителей.

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