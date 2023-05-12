Устройство обошло Steam Deck в плане производительности.

Компания ASUS провела презентацию ROG Ally — портативной консоли на Windows 11. В рамках трансляции зрителям раскрыли основные характеристики, стоимость, а также показали тесты производительности.

Параметры консоли

ОС: Windows 11 Home;

процессор: гибридный Ryzen Z1 Extreme от AMD, 8 ядер Zen 4/16 потоков, тактовая частота до 5,1 ГГц;

графика: встроенная RDNA 3 с 12 исполнительными блоками (768 потоковых процессоров, до 2,7 ГГц);

оперативная память: 16 Гбайт LPDDR5-6400, 4 Гбайт отведено под графический процессор.

Это касается старшей версии ROG Ally, но будет и младшая. В ней реализован чип на процессоре Ryzen Z1 с 6 ядрами Zen 4 (4,9 ГГц) и 4 блоками RDNA 3 (2,5 ГГц). Охлаждаются оба варианта приставки с помощью нескольких вентиляторов.

Другие важные характеристики

динамический TDP от 9 до 30 Вт;

7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080р, частотой 120 Гц и яркостью до 500 кд/м2.

SSD с PCIe 4.0 формата M.2 2230 объемом 512 Гбайт (256 Гбайт в младшей версии).

имеются порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, слот для карт microSD и 3,5-мм разъём для наушников;

реализован проприетарный интерфейс ROG XG Mobile для подключения внешней видеокарты;

добавлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Устройство весит 608 грамм при размерах 280,44 × 111,18 × 21,22 мм. По бокам и на торце присутствуют кнопки управления, включая крестовину D-pad, бамперы и курки.

Видео дня

ASUS ROG Ally может работать в четырех режимах: "производительность", "турбо", "турбо + АС" и "тихий". Первые три предназначены для игр, а последний — для просмотра видео и сериалов. Тесты показали, что кадровая частота напрямую зависит от режима. Например, в Cyberpunk 2077 она доходила до 66 кадров/с, а в Deus Ex: Mankind Divided — до 82 кадров/с. Steam Deck в тех же проектах показывает 39 и 49 кадров/с соответственно.

ASUS пообещала до 2 часов автономной работы в "тяжелых играх" и до 7 при просмотре видео или телешоу. Но вместе с трансляцией вышли первые обзоры от прессы, которые показали, что в режиме "турбо + АС" батареи емкостью 40 Вт хватает на 50-60 минут. То есть при прохождении требовательных игр ROG Ally будет быстро разряжаться. Журналисты назвали это главным недочетом, а в остальном похвалили консоль.

Старшая версия консоли поступит в продажу 13 июня. Стоимость составляет $699 в США и €799 в Европе. Младший вариант на 100 долларов и евро дешевле, а его релиз запланирован на третий квартал 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: