А еще между Valhalla и Odyssey пройдет кроссовер.

Ubisoft анонсировала крупнейшее дополнение к Assassin's Creed Valhalla — Dawn of Ragnarök. Оно посвящено скандинавской мифологии и по духу напоминает последнюю часть God of War. Разработчики также решили провести кроссовер между Valhalla и Odyssey.

Dawn of Ragnarök анонсировали зрелищным кинематографическим трейлером. За добавку отвечает Ubisoft Sofia, которая поделилась деталями новой истории. В ней главный герой Эйвор перевоплотится в Одина — центрального бога в скандинавском пантеоне. Он должен отправиться в разоренное королевство дрегов Свартальфахейм, чтобы спасти своего любимого сына Бальдра из лап огненного великана Суртра.

О геймплее Dawn of Ragnarök разработчики пока ничего не рассказали — лишь намекнули, что игроки освоят божественные силы. Зато Ubisoft уже раскрыла бонусы за раннюю покупку добавки. Все, кто приобретут дополнение до 9 апреля, получат набор "Сумерки", куда входят облик ворона "Посланец Деллинга", ездовая рысь Хавард, комплект снаряжения "Сумерки" и топор данов Альгурнир. Dawn of Ragnarök выйдет 10 марта на всех платформах, где есть основная игра.

Детали кроссовера Valhalla и Odyssey

Сегодня, 14 декабря, в упомянутых частях Assassin's Creed появится по одному новому заданию. Квесты покажут встречу Эйвора и Кассандры, а также расскажут, как эти персонажи связаны в пространстве и времени.

В Valhalla свежее поручение называется "Неизбежная встреча". Чтобы начать его, необходимо достичь 4 уровня поселения и завершить задание "Мудрая подруга".

А в Odyssey новую миссию "Охота за сокровищами" можно пройти после завершения первой главы и прибытия в Мегариду.

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Автор: Назар Степорук