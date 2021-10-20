Забудьте о привычных Far Cry и Assassin's Creed. Чем грозит Ubisoft ставка на бесплатные онлайн-игры

Французское издательство Ubisoft решило в очередной раз изменить стратегию развития. Компания стремится выпустить несколько успешных игр-сервисов, которые будут приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Ради этого она готова экспериментировать со своими самыми известными брендами — Far Cry и Assassin's Creed. К чему приведет ставка на многопользовательские проекты, и не ошиблась ли Ubisoft — читайте в материале УНИАН.

До 2010 года французское издательство Ubisoft было одним из главных поставщиков сюжетных игр. Компания прославилась сразу несколькими культовыми сериями. Она подарила аудитории Rayman, Prince of Persia, Assassin's Creed, Anno и Splinter Cell. Каждая из этих франшиз обладала уникальными особенностями и обзавелась сплоченным сообществом фанатов.

Однако потом Ubisoft заметила, что среди игроков становятся популярными открытые миры. Компания крепко ухватилась за этот тренд и изменила свою стратегию развития. Она начала выпускать большие песочницы, где есть ощущение свободы и множество активностей. Успех Far Cry 3 и Assassin's Creed IV: Black Flag подтвердил, что Ubisoft не промахнулась и удачно переформатировала бизнес.

В те времена компания еще старалась понемногу экспериментировать и выпускать душевные игры на манер Valiant Hearts. Но постепенно французское издательство все больше напирало на масштабные песочницы с ежегодным циклом выпуска. И хотя они не всегда получались качественными, Ubisoft продолжала отлично зарабатывать.

Вот только любой бизнес должен развиваться и достигать новых высот. Если не соблюдать это нерушимое правило, компания перестанет интересовать инвесторов и станет убыточной. Иногда поиск точек роста сопровождается сменой общей стратегии, что и произошло недавно с Ubisoft. Компания второй раз переформатировала свой бизнес и сделала основную ставку на условно-бесплатные онлайн-игры. К чему она приведет, и в какой ситуации может оказаться издательство — узнаете из анализа УНИАН.

Все переиначить

В мае текущего года Ubisoft опубликовала очередной финансовый отчет и выступила перед инвесторами. Компания сообщила, что хочет изменить свою модель деятельности. Если раньше издательство выпускало масштабные ААА-проекты и зарабатывало на них основные средства, то теперь они будут чередоваться с "высококачественными условно-бесплатными играми" и другими премиальными релизами. Заявлению Ubisoft не придали большого значения, ведь компания подчеркнула, что не собирается отказываться от разработки дорогих блокбастеров. Все подумали: издательство решило больше экспериментировать, и это хорошо, так как его песочницы давно нуждаются в нововведениях.

Однако дальнейшие действия компании заставили иначе взглянуть на ее майское заявление. В июле Ubisoft анонсировала командный шутер Tom Clancy’s XDefiant, а в начале октября — королевскую битву Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Оба проекта условно-бесплатные, как и будущая Tom Clancy’s The Division Heartland. Ее представили аудитории за неделю до публикации майского отчета.

Получается, всего за полгода французское издательство рассказало о создании трех онлайн-игр. Каждая из них — это шутер, который будет зарабатывать на микроплатежах. Люди смогут бесплатно скачать проект, но если захочется обзавестись косметическими предметами, например, обликами для оружия, то придется расплатиться реальными деньгами.

На основе трех анонсов можно с легкостью сделать вывод о том, в каком направлении решила развиваться Ubisoft, но это еще не все. Ранее репортер Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что после выхода Far Cry 6 серию ждут существенные перемены. Какие именно, он не сообщил, однако детали поступили из другого источника. Журналист Axios Gaming Стивен Тотило со ссылкой на своих информаторов поведал о пертурбациях, которые ждут знаменитую франшизу. По его словам, Ubisoft хочет сделать новую Far Cry онлайн-ориентированной. Это также подтверждает тизер, спрятанный в шестой части. Короткий ролик показывает макет карты с отметками игроков и животных. Судя по видео, компания готовит командный шутер с элементами выживания или очередную королевскую битву.

А теперь давайте вспомним о еще одном, слегка размытом анонсе Ubisoft. В начале июля после череды утечек издательство представило Assassin's Creed Infinity – уникальную платформу, с которой связано развитие именитого бренда. Этот проект будет включать в себя игры по франшизе разных форматов и станет чем-то наподобие хаба. Во время его анонса Ubisoft дала понять, что перестанет выпускать традиционные части Assassin's Creed. Вместо них, разработчики планируют регулярно наполнять Infinity контентом. Поначалу выбранный формат вызывал интерес, ведь он предоставляет возможность для экспериментов и выпуска небольших сюжетных приключений. Однако теперь уже ясно, что многопользовательские проекты — это приоритет Ubisoft. Именно они станут основой Infinity, а одиночные добавки будут выходить лишь в качестве затычки для старых фанатов Assassin's Creed. Поклонники гарантировано начнут громко критиковать французское издательство, поэтому потребуется подстелить соломку.

Причины трансформации

За последние годы игровая отрасль сильно увеличилась в объемах. В 2020-м общий доход от индустрии превысил $175 миллиардов. Понятно, что такая рекордная статистика стала следствием пандемии. Однако игры и ранее приносили колоссальную прибыль в районе $140-150 миллиардов. Ubisoft — это крупнейшее издательство в Европе, но оно зарабатывает лишь небольшую долю из общей суммы. Выручка за рекордный для компании 2020 год составила $2,61 миллиарда, то есть примерно 1,5 % от всех доходов индустрии. Цифра не самая большая, особенно если сравнить с конкурентами. За тот же период Activision Blizzard заработала $8 миллиардов, а Electronic Arts — $5,63 миллиарда. И это мы не учитываем показатели платформодержателей в лице Sony, Microsoft и Nintendo. У них статистика гораздо выше.

Существенную часть доходов ЕА и Activision генерируют их успешные многопользовательские проекты. У Electronic Arts есть серия FIFA и королевская битва Apex Legends. А если все сложится хорошо, то к списку присоединится Battlefield 2042. Activision ежегодно получает миллиарды долларов благодаря Call of Duty и, в частности, условно-бесплатной Warzone. Ее аудитория еще весной превысила отметку 100 миллионов человек.

У Ubisoft нет таких проектов. Самая успешная многопользовательская игра от французского издательства — это Rainbow Six Siege, которая вышла в далеком 2015 году. Проект неплохо себя чувствует на рынке, но он и близко не может сравниться с Warzone. А в последнее время у шутера еще и возникли проблемы с развитием. Аудитория недовольна решениями разработчиков и постепенно уходит в другие игры.

Ubisoft видит показатели конкурентов и понимает, как они достигаются. Компания устала быть среди отстающих и решила вырваться в высшую лигу. Возможность удвоить, а то и утроить годовую выручку манит французское издательство. И как видно из вышесказанного, необходимость трансформировать свои бренды ради достижения новых финансовых показателей нисколько не останавливает Ubisoft. Процесс уже начался, вот только его первые результаты нельзя назвать успешными.

Проблемы на новом пути

В предыдущем материале о Ubisoft УНИАН писал, что компания столкнулась с колоссальным оттоком кадров. За последний год ее покинули многие ведущие специалисты. К ним относятся художественный директор AC Valhalla Рафаэль Лакост, руководитель игры Эрик Баптизат, ведущий сценарист Assassin's Creed Дарби Макдевитт, продюсер Far Cry 6 с двадцатилетним стажем Эмиль Лян и другие. Причины их ухода не разглашаются. Наверняка многих подкосили скандалы с сексуальными домогательствами, но ставка на онлайн-проекты тоже могла повлиять на решения разработчиков.

Как бы там ни было, сейчас Ubisoft ощущает нехватку кадров. А известные руководители не спешат устраиваться в издательство, где, по многочисленным заявлениям, преобладает токсичная атмосфера. Без опытных менеджеров и директоров компании не удастся легко и быстро изменить направление развития, и это может стать первым ударом по ней.

Вторая проблема Ubisoft, связанная со ставкой на онлайн-игры — это креативный подход. А если точнее, его отсутствие. Каждый из недавно анонсированных проектов компании представляет собой сплав проверенных идей без ярко выраженных особенностей. Например, Ghost Recon Frontline включает элементы Warzone, Apex Legends и Fortnite. А сбор разведданных для победы сложно назвать выдающейся фишкой. То же самое касается XDefiant с ее яркой стилистикой. Ubisoft явно не учитывает, что игры, на которые она ориентируется, предлагали немалого нового на релизе. Warzone представила механику ГУЛАГа, Apex Legends стала первой королевской битвой с героями, а Fortnite отметилась системой строительства. Ничего такого в Frontline и XDefiant нет. Так почему же пользователи должны бросать любимые проекты и переходить в ничем не примечательные шутеры Ubisoft? Вопрос, похоже, риторический.

Последняя проблема компании на ее пути к светлому будущему на рынке онлайн-игр связана с аудиторией. За прошедшие двадцать лет вокруг брендов французского издательства сформировались определенные фанатские сообщества. Например, поклонники Ghost Recon любят серию за тактический шутерный геймплей. Они хотят его увидеть и в новой части, чтобы купить игру и получать удовольствие. Вместо этого, фанатам предлагают условно-бесплатную королевскую битву, где от узнаваемых элементов франшизы осталась лишь блеклая тень.

Дальнейшая реакция сообщества вполне ожидаема – куча дизлайков под трейлерами и тысячи отрицательных комментариев. Именно такой прием устроили Frontline. Игру настолько сильно критиковали, что разработчикам пришлось перенести тестирование. Причины своего решения они не раскрыли, но наверняка Ubisoft захотела подождать, пока эмоции не утихнут. Описанная проблема целиком касается трансформации брендов. Компания активно их меняет, но, похоже, не до конца понимает, насколько это огорчает прежних фанатов. Если издательство продолжит действовать напролом, то еще сильнее разозлит пользователей. Они будут и дальше выступать в Сети и поливать новинки Ubisoft помоями. Этот отрицательный фон станет очередным препятствием на пути каждого свежего проекта к успеху.

Выводы

Стремление Ubisoft улучшить свои финансовые показатели легко понять. Компания желает развиваться, вот только она слишком резко меняет направление и создает для себя ворох проблем. Уже сейчас перед новыми проектами издательства выстроилась полоса препятствий, которую будет тяжело преодолеть. А ведь Ubisoft и раньше имела проблемы с запуском онлайн-игр. В For Honor отвратительно настроили соединение, Hyper Scape оказалась слишком непонятной, а Skull & Bones и вовсе затерялась в производственном аду. Но все перечисленные игры хотя бы обладали запоминающимися особенностями. Новинки от Ubisoft даже этим похвастаться не могут. У них почти нет шансов зацепиться за аудиторию на переполненном рынке онлайн-проектов.

Затея компании выпускать максимально безопасные мультиплеерные игры с проверенными идеями — это путь в никуда. Она продолжит терять аудиторию и терпеть убытки, пока не начнет вносить коррективы в свою стратегию. Ubisoft придется выпускать дорогие песочницы, чтобы разбавлять онлайн-проекты. А вот дальше все будет зависеть от успеха последних. Если удастся зацепиться на рынке, что сейчас выглядит маловероятным сценарием, то можно будет продолжать менять направление. Ну а в случае провала бренды Ubisoft вернутся на круги своя, и издательство продолжит шагать протоптанной дорожкой.

Назар Степорук

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