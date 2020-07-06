В сеть слили геймплей Assassin’s Creed Valhalla (видео)

В ролике показан захват крепости, боевая система и женская версия главного героя.

В ночь на 6 июля в YouTube попало 30-минутное видео с демонстрацией геймплея предстоящего экшена Assassin's Creed Valhalla.

Это первый ролик, где можно оценить игровой процесс новой части Assassin’s Creed.

Слитый геймплей Assassin’s Creed Valhalla

В видео можно наблюдать процесс захвата крепости, боевую систему, дерево прокачки навыков, а также скачки на лошади. Кстати, во время перемещения на коне игрок может включить кинематографичную камеру. В качестве главного героя выступает женская версия Эйвора. Некоторые элементы геймплея, включая интерфейс и цифры нанесенного урона, переехали в Valhalla из предыдущей части серии – Assassin’s Creed Odyssey.

Вероятно, ролик записывался с раннего билда игры и не предназначался для публичной демонстрации. Официально геймплей покажут 12 июля на презентации Ubisoft.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии экшенов о древнем ордене ассасинов. Действие игры начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии. Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим. Также в Assassin’s Creed Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

Assassin's Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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