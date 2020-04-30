Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

Первый официальный трейлер игры будет представлен сегодня в 18:00.

Компания Ubisoft анонсировала новую часть приключенческого экшена Assassin’s Creed. Она получила подзаголовок Valhalla. Первый официальный трейлер игры будет представлен сегодня в 18:00 по киевскому времени.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Местом действия станет Скандинавия, а главный герой выступит на стороне викингов. Над игрой работала Ubisoft Montreal, создавшая такие части игры, как Black Flag и Origins. Кроме того, игру помогали разрабатывать еще 14 студий.

«Волнующе! Огромная благодарность воинам нашей студии за всю хорошую работу и страсть, которые легли в основу этого анонса. Мы также хотим поблагодарить 14 вспомогательных студий по всему миру. Вы знаете, о ком мы, и мы благодарны вам за вашу самоотверженность», – говорится на официальной странице Ubisoft Montreal в Twitter.

Первый официальный арт игры на 8-часовой трансляции в YouTube компания Ubisoft доверила нарисовать известному интернет-художнику под именем BossLogic. Процесс создания ключевого арта посмотрело более миллиона человек.

BossLogic создает арт к Assassin’s Creed Valhalla